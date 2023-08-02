Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB ağustos ayı faiz kararı toplantısı)

Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Altın, dolar ve borsa yatırımcıları tarafından merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde, yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürüyor. Peki, ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı Para Politikası Kurulu kararı açıklandı.



TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkardı. ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat