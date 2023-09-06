Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB eylül ayı PPK faiz kararı)

Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı, ekonomideki gidişatı yakından takip eden vatandaşlar tarafından merakla sorgulanmaya başladı. Ağustos ayında politika faizini 7,5 baz puan artıran TCMB faizi yüzde 25'e yükseltmişti. Şimdi TCMB'nin eylül ayı Para Politikası Kurulu faiz kararı bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı 21 Eylül 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.



AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI NE OLDU?



Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı belli oldu. Para Politikası Kurulu, politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltti. Faiz artışı piyasa beklentilerinin üç katı oldu. Son üç aydaki faiz artışı 16,5 puanı buldu.