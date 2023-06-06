Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Dolar, altın ve borsa yatırımcıları tarafından yakından takip edilen Merkez Bankası faiz kararının, haziran ayı için ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı)

Haziran ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Mayıs ayında politika faizini değiştirmeyip sabit tutan Merkez Bankası'nın, haziran ayında nasıl bir yol izleyeceği, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı) - 1

MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tuttu. Karar metninde faizin deprem sonrası toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu belirtildi.

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