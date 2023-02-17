Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB şubat ayı PPK faiz kararı)

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Her ay yapılan faiz kararı toplantısı öncesinde, piyasaların şubat ayı faiz beklentisi merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrasında, şubat ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 23 Şubat 2023 tarihinde yapılacak.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 9



Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1'den 3,6'ya inerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten 4,5'e çıktı.



TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 9 olarak belirlendi.



12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,94 düzeyinde oluştu.