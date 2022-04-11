Merkez Bankası'nın nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası bu yılki 4. toplantısını yapacak. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), her ay belirlenen takvim doğrultusunda faiz kararını belirlemek için bir araya geliyor.Merkez Bankası son toplantısında değişikliğe gitmemiş ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yıl dördüncü faiz kararı toplantısı, 14 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.Faiz kararı açıklamasının saat 14.00'te yapılması bekleniyor.MERKEZ BANKASI MART AYINDA FAİZLERİ SABİT TUTMUŞTUPara Politikası Kurulu (PPK), yılın üçüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmedi.Karar öncesinde gerçekleştirilen anketlerde katılımcıların büyük bir çoğunluğu TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyordu. TCMB, geçen yıl eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, ocak ve şubat aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.MERKEZ BANKASI'NIN SON TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 2 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ14 Nisan 202226 Mayıs 202223 Haziran 202221 Temmuz 202218 Ağustos 202222 Eylül 202220 Ekim 202224 Kasım 202222 Aralık 2022