Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Haziran toplantısı bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararının açıklanması bekleniyor. Para piyasalarını ve ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar, haziran ayında açıklanacak güncel faiz kararına odaklandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Haziran toplantısı bekleniyor


PPK toplantısının tarihi gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı bu haftanın en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yeni faiz kararı tüm ekonomi gündemine yön verecek. İşte, faiz kararı hakkında bilgiler...

NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Merkez Bankası, politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tuttu. Karar metninde faizin deprem sonrası toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu belirtildi.

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