Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Haziran toplantısı bekleniyor



Merkez Bankası PPK toplantısının tarihi gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı bu haftanın en önemli ekonomi başlıkları arasında yer alıyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yeni faiz kararı tüm ekonomi gündemine yön verecek. İşte, TCMB faiz kararı hakkında bilgiler...



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.



SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR



Merkez Bankası, politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tuttu. Karar metninde faizin deprem sonrası toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu belirtildi.



