Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? (Ağustos ayı PPK toplantısı tarihi)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.



TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı Para Politikası Kurulu kararı 27 Temmuz 2023 tarihinde açıklandı.



TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkardı. 2023 PPK TAKVİMİ