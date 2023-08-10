Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? (Ağustos ayı PPK toplantısı tarihi)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. Özellikle altın, dolar ve borsa yatırımcıları, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) ağustos ayında gerçekleştireceği toplantıya odaklandı. Peki, Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte ağustos ayı PPK toplantısı tarihi...

Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? (Ağustos ayı PPK toplantısı tarihi)

Türkiye Cumhuriyet (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? (Ağustos ayı PPK toplantısı tarihi) - 1

TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı Para Politikası Kurulu kararı 27 Temmuz 2023 tarihinde açıklandı.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkardı.

2023 PPK TAKVİMİ

Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? (Ağustos ayı PPK toplantısı tarihi) - 2

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