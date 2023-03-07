Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? (2023 mart ayı PPK faiz kararı)

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Her ay yapılan faiz kararı toplantısı öncesinde, piyasaların mart ayı faiz beklentisi merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.



TCMB son kararında şubat ayı faiz kararını yüzde 8.5 olarak açıklamıştı.



FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



TCMB'nin açıklayacağı kararda faiz artışı beklenmiyor. TCMB'nin kararının sabit bırakma ya da indirme yönünde olacağı tahmin ediliyor. DÖVİZ TÜRÜ Satış Değişim % Saat