Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? (2023 mart ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı için tarih araştırmaları sürüyor. Altın ve dolar yatırımcıları tarafından merakla beklenen mart ayı faiz kararı öncesinde beklentinin ne yönde olduğu yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? (2023 mart ayı PPK faiz kararı)

() faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Her ay yapılan faiz kararı toplantısı öncesinde, piyasaların mart ayı faiz beklentisi merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

TCMB son kararında şubat ayı faiz kararını yüzde 8.5 olarak açıklamıştı.

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? (2023 mart ayı PPK faiz kararı) - 1

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB'nin açıklayacağı kararda faiz artışı beklenmiyor. TCMB'nin kararının sabit bırakma ya da indirme yönünde olacağı tahmin ediliyor.

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