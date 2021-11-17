Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell'den istihdam seferberliği

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Turkcell işbirliğiyle Küçükyalı'da gerçekleştirilen "Geleceği Yazanlar-Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım" protokolünün imza törenine katıldı.



Özellikle Mesleki Teknik Anadolu Liseleri'nin tüm Türkiye'de iş gücü piyasasının talep ettiği becerilere sahip olma, iş gücü piyasasının nitelikli insan kaynağı ihtiyacını gidermeye yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Bakan Özer, "Mesleki Eğitim Merkezleri, Türkiye'de iş gücü piyasasının 'aradığım elemanı bulamıyorum' retoriğini ortadan kaldıracak en önemli enstrümanlarından bir tanesi" dedi.



"İŞ GÜCÜ PİYASASINA GEÇİŞLERİNDE ESNEK BİR YAPI OLUŞTURDUK"



Turkcell ile yapılan bu protokol ile yazılım alanında insan kaynağı ihtiyacını gidermek için çok önemli bir adım attıklarını söyleyen Bakan Özer, bu adımın ilkleri barındırdığını belirterek, şunları ifade etti:



"Mesleki Eğitim Merkezleri'nde ilk defa 6 aylık veya 8 aylık programlarla lise ve üstü eğitim diploma yeterliliğine sahip olan gençlerimize, kısa süreli eğitimlerle iş gücü piyasasına geçişlerinde esnek bir yapı oluşturduk. Mesleki Eğitim Merkezleri'nde tamamlanan programlarla iş gücü piyasasının ihtiyacı olduğu insan kaynaklarını çok kısa süre içerisinde karşılama ile ilgili önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdik.

MEB olarak bunun mevzuat alt yapısını tamamladık ve bunun ilk adımını Turkcell ile yapıyoruz. Bu 6 aylık program sonunda gençlerimizin yazılım alanında hızlı bir şekilde istihdam edilmesiyle ilgili çok önemli bir süreci bugünden itibaren İstanbul'dan başlatacağız. Tüm gençlerimizi bu önemli işbirliğiyle ilgili attığımız adıma katılmaya davet ediyoruz."



"2022 YILINDAN İTİBAREN DE BU PROGRAMI TÜM LİSE MEZUNLARINA AÇACAĞIZ"



İmzalanan protokolün Türkiye'de yazılım alanındaki ihtiyacın karşılanması adına önemli bir adım olduğunu aktaran Bakan Özer, konuşmasını şöyle tamamladı:



"21. yüzyılda dünyada yazılım bir milli güvenlik meselesi. MEB olarak bu alana çok ciddi yatırım yapacağız. 2022 yılından itibaren de bu programı tüm lise mezunlarına açacağız. Meslek lisesi mezunlarına, Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, güzel sanatlar lisesi, yazılıma ilgi duyan tüm gençlerimizi bu program kapsamında Türkiye’nin yazılım alanında iddialı bir ülke olmasıyla ilgili insan kaynaklarını karşılamayla ilgili dev bir hamle yapacağız."

"GENÇLERİMİZE YAZILIM SEKTÖRÜNDE KAPI AÇACAK"



Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ise yapılan işbirliği ile toplumsal ihtiyaca cevap verileceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:



"Bugün bu proje ile hem ülkemizin hem Turkcell'in yazılım alanında ihtiyacını karşılamak için somut ve önemli bir adım atıyoruz. Bu proje gençlerimize yazılım sektöründe kapı açacak, yüksek okul seviyesinde bir mesleki eğitim ve sertifikasyon sunacak. Katılımcılar yüksek düzeyde bir eğitim görecek. Hem toplumsal hem de kurumsal fayda sağlarken ülkemizin yazılım ekosistemine destek sunmayı amaçladık. Günümüz dünyasında yazılım alanındaki iş gücü açığının ne kadar olduğunu biliyoruz."



Konuşmaların ardından işbirliği protokolünü imza töreni gerçekleştirildi.



EĞİTİM 6 AY SÜRECEK



Yapılan işbirliği kapsamında mesleki eğitim programıyla öğrenciler ve mezunlar için yazılım teknolojileri alanında eğitim, sertifikasyon ve istihdam imkanı sağlanacak.



6 ay sürecek program boyunca birebir destek alacak olan katılımcılardan eğitimi başarıyla tamamlayanlar, Turkcell'in yeni yazılım şirketinde ve Turkcell grup şirketlerinde çalışma imkanı kazanacak.

