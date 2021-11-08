Mobil uygulamayla pazar tezgahından eve teslimat

Pazar alışverişlerini mobil uygulamaya taşıyan Pazardan, teknoloji dünyasında bir yeniliğe imza atarak 500 bin TL’lik (14,13 ETH) NFT koleksiyonunu satışa sundu.

Birçok sektör için NFT yoluyla yatırım almanın bir ilk olduğunu dile getiren Pazardan CEO’su Burak Sıraç, "Pazardan, geleneksel alışveriş yöntemlerini dijitalleştiren bir teknoloji şirketi. Yerel pazar kültürümüzü yansıtan 5 objeyle oluşturduğumuz NFT koleksiyonumuzla birçok start-up şirketine de öncülük ediyoruz" dedi.

500 BİN TL’LİK KOLEKSİYON SATIŞA SUNULDU



Ekonomik gelişme ve modellerin farklılaştığı bir ekosistemde, start-up yatırım metodolojilerinin de güncel gelişmelere ayak uydurabileceğini belirten Pazardan CEO'su Burak Sıraç, NFT sürecini şu sözlerle anlattı;

"İş yapış modelimiz ve ortaya koyduğumuz değer önermesi, birçok yatırımcının dikkatini çekiyor. 10 milyon TL değerlemeyle çıktığımız tohum yatırım turuna, ilk yatırımlarımızı alarak devam ediyoruz. Bu süreçte ise NFT ekosisteminde bir ilki gerçekleştirdik. ‘Pazardan Tohum Koleksiyonu' adıyla yerel pazarlarımızdaki objeleri simgeleyen 5 eserin yer aldığı, 500 bin TL’lik (14,13 ETH) NFT koleksiyonu oluşturduk ve opensea.io üzerinden yayınlandık. NFT sahiplerine ise önümüzdeki dönemde farklı avantajlar sunacağız."



YURT DIŞINA DA AÇILACAK



Bir yıl içinde birçok ilde 200'ün üzerinde tezgaha ulaştıklarını söyleyen Burak Sıraç, sözlerine şöyle devam etti;

“Aldığımız yeni yatırımlarla, bir yandan ürünü geliştirirken, diğer yandan pazarlama faaliyetlerimizi hızlandırarak daha geniş kitlelere hitap edeceğiz.

Market, restoran ve şirketlere toplu alışveriş yapabilecekleri bir model sunmak üzere de çalışıyoruz. Üstelik sadece Türkiye ile sınırlı kalmayarak 2023 yılında yurt dışındaki 2 şehirde daha operasyonumuzu başlatmayı planlıyoruz. Yeni nesil girişimcilere de kutunun dışından bakarak geliştirebilecekleri her yeniliği denemelerini tavsiye ediyoruz.”



"KULLANICILARIMIZIN ÇOĞU KADIN"



Pazardan’da herhangi bir kilogram limiti bulunmadığını belirten Burak Sıraç, kullanıcı profili ve kullanım alışkanlıkları konusunda da bilgi verdi: "Ortalama 12-14 kg olan siparişlerin çoğunu öğleden sonra ve akşam saatlerinde alıyoruz. Eriştiğimiz 150 TL’lik file ortalaması, Türkiye’de market alışverişlerinde görülen sepet ortalamasının yüzde 70 üstünde.

Siparişlerde sağlıklı yaşam trendleriyle birlikte meyve ve sebze tüketimlerinde ciddi bir artış olduğunu söyleyebiliriz.

Bu yüzden ürünlerimizi gerçek pazar tezgahlarından tedarik ediyor olmamız çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kullanıcılar için uygulamamızı tercih sebebine dönüştüyor."



YÜZDE 27’DEN FAZLASI SEBZE VE MEYVE



Türkiye'deki pazar servisi hizmet hacminin pandemiyle her geçen gün arttığını belirten Burak Sıraç, "5,5 milyar TL’lik toplam online market alışverişinin yüzde 27,27’sini sebze ve meyve oluşturuyor" dedi.