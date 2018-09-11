Moody's'ten yapılan açıklamada, not verdikleri finansal olmayan Türk şirketlerinin likidite durumunun ve borç vadelerinin iyi dengelendiğini belirtti.



Kuruluş bu nedenle gelecek gelecek 1,5 yıl boyunca bu firmaların potansiyel borç çevirme risklerinden korunabileceğini vurguladı.



En büyük risk olarak ise bankacılık sistemi ve ekonomi için dış kaynak bulma potansiyelindeki azalma gösterildi. Ancak bunun şu anda Moody's'in temel durum senaryosu olmadığı vurgulandı.