MTV ilk taksit ödemelerinde son gün yaklaşıyor: Online MTV ödemesi nasıl yapılır?

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 2024 için ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak'ta son buluyor. Ödemesini 31 Ocak'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.
MTV, yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.
ÖDEMELER ONLİNE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİYOR
Mükellefler MTV taksit ödemelerini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek.
Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleriyle ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.
İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.
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