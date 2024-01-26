MTV ilk taksit ödemelerinde son gün yaklaşıyor: Online MTV ödemesi nasıl yapılır?

2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son tarih yaklaşıyor. MTV'de gecikme faizi olmaması için ilk taksit ödemelerinin belirlenen tarihler arasında yapılması gerekiyor. Motorlu taşıtlar vergisi online sistem üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Peki, online MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV ilk taksit ödemelerinde son gün yaklaşıyor: Online MTV ödemesi nasıl yapılır?

Motorlu taşıtlar vergisinin () 2024 için ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak'ta son buluyor. Ödemesini 31 Ocak'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

MTV, yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor. 

MTV ilk taksit ödemelerinde son gün yaklaşıyor: Online MTV ödemesi nasıl yapılır? - 1

ÖDEMELER ONLİNE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİYOR

Mükellefler MTV taksit ödemelerini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek.

Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleriyle ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

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