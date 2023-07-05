Öğretmen maaşları ne kadar oldu? (Uzman öğretmenin yeni maaşı)

Öğretmen maaşlarına yapılacak 2023 zammı için kritik veri açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti. TÜİK, enflasyonun haziranda TÜFE'de yüzde 3,92 arttığını, ilk 6 ayda yüzde 19,77 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Peki, zam oranı öğretmen maaşlarına nasıl yansıdı?

ÖĞRETMEN MAAŞI Önceki maaş 15 bin 793 TL (Derece 1/4)



Zamlı maaş: 26 bin 641 TL UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI Uzman öğretmen: Önceki maaş 18 bin 246 TL (Derece 1/4)



Zamlı maaş: 29 bin 525 TL