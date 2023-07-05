Öğretmen maaşları ne kadar oldu? (Uzman öğretmenin yeni maaşı)

Memur maaşlarına yapılacak zam oranının açıklanması ardından öğretmenlerin yeni maaşı merak konusu oldu. Ücretli, sözleşmeli, kadrolu olmak üzere öğretmen maaşları unvana ve görev yapılan yıla göre değişiklik gösteriyor. Öğretmen maaşlarına Ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam uygulanıyor. Peki, öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? (Uzman öğretmenin yeni maaşı)

maaşlarına yapılacak 2023 zammı için kritik veri açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti. TÜİK, enflasyonun haziranda TÜFE'de yüzde 3,92 arttığını, ilk 6 ayda yüzde 19,77 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Peki, zam oranı öğretmen maaşlarına nasıl yansıdı?

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? (Uzman öğretmenin yeni maaşı) - 1

ÖĞRETMEN MAAŞI

Önceki maaş 15 bin 793 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 26 bin 641 TL

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? (Uzman öğretmenin yeni maaşı) - 2

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI

Uzman öğretmen: Önceki maaş 18 bin 246 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 29 bin 525 TL

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