Ortadoğu’da sürdürülebilirlik ortaklığı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Ürdün, Abu Dabi'de Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme için sanayi ortaklığı yapacaklarını duyurdu.

Ortaklık anlaşması, üç ülkede gıda ve tarım, gübre, ilaç, tekstil, maden ve petrokimya olmak üzere beş sektörde yeni endüstriyel fırsatlar oluşturmayı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi artırmayı amaçlıyor. MENA bölgesinin toplam endüstriyel kapasitesinin yaklaşık yüzde 26'sını temsil eden bu üç ülke, ortaklık hedeflerini hızlandırmak için 10 milyar dolarlık bir yatırım fonu oluşturdu. Fon, Abu Dabi devlet şirketi ADQ tarafından yönetilecek.



Ortaklık anlaşmasını BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Dr. Nevein Gamea ve Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Yousef al-Shamali imzaladı. İmza törenine Mısır ve Ürdün Başbakanları Mostafa Madbouly ve Dr. Bisher al- Khasawneh ile birlikte BAE Başbakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Şeyh Mansour bin Zayed Al Nahyan katıldı.