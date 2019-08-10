İkinci el araçların ticaretiyle ilgili yönetmelik, Şubat 2018'de yayımlanmıştı.

Yönetmelik, ikinci el araç alım satımı yapan işletmelere bazı şartlar getiriyor ve bu şartlara uyum için 13 Ağustos 2019'a kadar süre tanıyordu. Yönetmeliğe göre, işletme sahiplerinin mesleki yeterlilik belgesi ve yetki belgesi alması gerekiyor.

Otomobil ticareti yapılan yerler için en az yüz metrekare büyüklük, 3 metre yükseklik ve konut altında olmama gibi mekansal şartlar da bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı, Şubat 2018'den bugüne kadar geçen sürede işletmelerin yönetmelikteki şartlara uyum sağlayamaması nedeniyle yürürlük süresini erteledi

Bakanlık, ticari hayatın sekteye uğramaması için yeni bir yönetmelikle şartlara uyum süresini 31 Aralık 2019'a kadar uzattı.

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