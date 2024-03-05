Otogaza zam geldi | 5 Mart 2024 akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 5 Mart 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı, motorin litre fiyatı ve otogaz fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Otogaza zam geldi | 5 Mart 2024 akaryakıt fiyatları

OTOGAZA GELDİ

Otogaz fiyatı İstanbul’da 21,45-21,77 TL'ye, Ankara’da 21,89 TL'ye ve İzmir'de 21,92 lira seviyesine yükseldi. Buna göre LPG fiyatları 84 kuruş zamlandı.

GÜNCEL FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,66 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40,46 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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