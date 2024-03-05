Otogaza zam geldi | 5 Mart 2024 akaryakıt fiyatları

OTOGAZA ZAM GELDİ

Otogaz fiyatı İstanbul’da 21,45-21,77 TL'ye, Ankara’da 21,89 TL'ye ve İzmir'de 21,92 lira seviyesine yükseldi. Buna göre LPG fiyatları 84 kuruş zamlandı.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,66 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 40,46 liradan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.