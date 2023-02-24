Oyuncu adayları dikkat: İstihdam dolandırıcısı ‘cast’ ajansları çoğaldı!

Adaylara senet imzalatıp ödemezse mahkemeye veriyorlar

Sahte iş ilanları yayınlayan ya da platformlarına başvuran kişilere ulaşıp iş teklifinde bulunan dolandırıcı oyunculuk ajanslarının bu noktadaki kazancı adaylardan talep ettiği ücretlerden geliyor. Dolandırıcı cast ajansları, ilk adımda tasarladığı sahte iş ilanlarını adaylara bildiriyor, daha sonra ise bu işlerin seçmelerine katılabilmeleri için ücret talep ediyor. Hatta seçmelere kabul edildiklerini iddia ettiklerinde bile üst sıralara yükselmeleri için ek maliyet çıkarıyor.



Bu aşamada adaylara senet imzalatma teklifinde bulunulması halinde ise kişilerin bu belgeleri imzalamamasını öneriyoruz. Bu tedbir sürecin mahkemeye taşınmasına engel olacak ve kişiyi yasalar önünde haksız bir konuma sürüklemeyecektir.



Güvenilir bir kimlik yaratma gayesiyle tüm görüşmeleri otel, restoran gibi halka açık alanlarda yapan dolandırıcı cast ajanslarına aldanmamak için adayların detaylı bir şekilde araştırma yapması gerekiyor. Yasal olarak var olmasına rağmen istihdam yaratmayan dolandırıcıların bulunduğu kaotik düzende gerçek ile sahte olan ajansları birbirinden ayırmaları şart oluyor. Bunun için ise ilk adımda gerçek ajansların iş süreçlerini nasıl yönettiğini bilmeleri kritik bir önem taşıyor.



Peki gerçek ajansların iş süreçleri nasıl ilerliyor?



Dolandırıcı olmayan ajanslar;

- Kendilerine başvuran adayların yeteneğini değerlendirir ve seviyesine göre oyunculuk dersi verir.



- Yetiştirdikleri oyuncu adaylarına uygun projeleri sunarken, deneme çekimi gerçekleştirir.



- Referanslarını internet sitelerinde açıkça beyan eder.



- Sektöre kazandırdıkları isimleri ve imza attıkları projeleri kanıtıyla birlikte paylaşır.





Öyle ki tüm bu niteliklere rağmen doğru ve yanlışın ayırt edilmesinin zorlaştığı bu ortamda, ajansların internet sitelerini inceleyen kişilerin bu detaylara dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü yine bu yöntemlerle kendilerini referanslarla kanıtlamaya çalışan dolandırıcı cast ajansları, içinde ünlü isimlerin de yer aldığı dizi, film afiş ve görselleri kullanıyor.



Dolandırıcı cast ajanslarının adayları kandırmak için kullandığı söylemler nelerdir?



- “X dizisinde oyuncu olmak için başvurun”



- “Y sinema filminde başrol olmak için”



- “Z reklamında oynamak için başvurun”



Oyunculuk yapmak isteyenlerin becerilerini eğitimleriyle güçlendiren ve onları donanımlı hale getiren cast ajansları ve akademiler ise yalnızca kişileri hayal ettikleri mesleği icra etmelerini sağlamayı ve sektöre nitelikli isimler kazandırmayı misyon ediniyor. Bunun için de kandırmaca reklamlara ihtiyaç duymuyor. Zaten bir projenin yürütücülüğünü üstlenen yönetmenlerin muhatabanın cast ajansı değil, cast direktörü olması da sahte ve dolandırıcı ajansların ayırt edilmesinde belirleyici bir kriter olabiliyor.