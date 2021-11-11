PERYÖN, 50'inci yılında diyalog seferberliği başlatıyor

Dört bine yakın üye sayısı ile milyonlarca çalışana ulaşan, Türkiye'nin kendi alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan PERYÖN yeni yaşını, başlattığı 'Gelecek #İnsanKonuşursa Başlar' diyalog seferberliği ve yeni kurumsal kimliği ile kutluyor.

Dernek yönetim kurulu üyelerinin ve Genç PERYÖN'lülerin geniş katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında tanıtılan yeni kimlik ve stratejiyle, insan yönetimi alanının en önemli diyalog seferberliği başlatıldı.



Türkiye'de insan yönetimi ile ilgili olan tüm profesyonelleri, girişimcileri ve akademisyenleri ortak bir çatı altında toplayarak insan yönetiminin geliştirilmesi ve Türkiye'deki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için değer üreten çalışmalar yapan PERYÖN, yeni döneminde iki dezavantajlı grup olan gençlere ve kadınlara yönelik çalışmalara ağırlık verecek.



''DİYALOG SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ''



50'inci yıl buluşmasında konuşan PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Buket Çelebiöven, ''Derneğimizin yarım asırlık geçmişinde insan var. İnsan yönetimi ile ilgilenen herkesi bir araya getirmek ve daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etme misyonuyla hareket ediyoruz. Bu konuda pek çok örnek projeyi hayata geçiriyoruz.

PERYÖN Kongresi bizim için çok değerli. Kongrenin bu sene 29'uncusunu düzenliyoruz. Kongre ile hem çalışma hayatının gündemini oluşturmak hem de globaldeki iyi uygulamaları ve gelişmeleri paylaşmak istiyoruz. 50'nci yılımızda, 'Gelecek #İnsanKonuşursa Başlar' diyoruz. Çünkü yepyeni bir geleceğin etkileşim etrafında şekillenen diyalog ile başlayacağını düşünüyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte diyalog seferberliği başlatıyoruz'' diye konuştu.



''PANDEMİ ESNEK VE HİBRİT ÇALIŞMA METOTLARINI HAYATIMIZIN MERKEZİNE YERLEŞTİRDİ''



Pandeminin iş hayatına etkisini değerlendiren Çelebiöven, ''Pandemi öncesinde de değişimden ve etkilerinden konuşuyorduk. Pandemi sadece köklü değişimin fitilini ateşledi ve hızlandırdı. Hepimiz hızlı şekilde uzaktan çalışmaya geçtik. Dijitalleşmenin ivmesinin artmasına şahit olduk. Yapılan bir araştırmanın sonuçlarına baktığımızda, çalışanların yüzde 91'i bundan sonra hibrit çalışma ortamlarında çalışacaklarını düşünüyor. Pandemi aslında bu esnek ve hibrit çalışma metotlarını hayatımızın merkezine yerleştirdi. Bundan sonra pandemiden aldığımız dersler doğrultusunda hareket etmemiz önemli.

Bundan sonra iş-özel yaşam dengesi ve çalışan esenliğinin şirketlerin gündeminden hiç düşmeyeceğini düşünüyoruz. Bu dönemde en önemli konu; açık iletişim ve şeffaflık, birbirini anlamak ve birbirini dinlemek. Bundan sonra geleceği insanın şekillendireceğini düşünüyoruz ve ‘Gelecek #İnsanKonuşursa Başlar' diyoruz. Yeni bir geleceğin, insanın iletişim kurma becerisiyle şekillenen değerlerine odaklanması gerektiğini düşünüyoruz'' açıklamasında bulundu.



''GENÇLERE SAHİP ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ''



Çelebiöven, "Staj, eğitim ve iş olanaklarının azalması nedeniyle gençler pandemide çok etkilendiler. Türkiye aslında genç işsizliğinin en büyük olduğu ülkelerden bir tanesi. Bu nedenle gençlerin yurtdışına yöneldiğini görüyoruz, gençlere sahip çıkmamız gerek. PERYÖN olarak gençlere sahip çıkmayı hedefliyoruz. Bu konuda PERYÖN Genç çalışmamızı başlattık. Gençlere daha yakın olmak, onlara ses vermek ve onları kararlarımıza dahil etmek istedik" dedi.



Böyle bir dönemde PERYÖN'ü devraldıklarını belirten Çelebiöven, "Mücadelelerle dolu ve özel bir dönem. Bundan sonra şirketler, daha hızlı daha yalın daha çevik olmak istiyorlarsa adil, kapsayıcı ve güvenli bir kültür oluşturmalılar. İnsan Kaynakları birimlerinin, geleceği şekillendirme konusunda çalışması ve şirketlerin de bu konuda yetkiyi onlara vermesi gerekiyor.

Hedeflerimiz büyük. Biz, çalışma hayatını ve çalışan insanın geleceğini tasarlamak için varız, bu bizim görevimiz. Tüm paydaşlarımızla birlikte çalışma hayatının dönüşümünde diyalog seferberliği başlatıyoruz'' dedi.

