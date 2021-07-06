Petrol fiyatlarında sert yükseliş

Dünya genelinde petrol talebi toparlanırken OPEC+ toplantısının iptal edilmesinin ardından petrol fiyatları yükselişe geçti. Üreticiler anlaşamayınca Brent petrol 3 yılın, Batı Teksas tipi ham petrol 7 yılın zirvesine çıktı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 06.07.2021 - 12:59

Petrol fiyatlarında sert yükseliş

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC+ üyeleri üretim kesintisinde anlaşamıyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, geçen hafta, iki gün üst üste yapılan görüşmelerde ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasına yönelik anlaşmaya varamaması üzerine dün üçüncü kez planlanan toplantı, üye ülkeler arasındaki anlaşmazlık sonucunda sürpriz bir kararla iptal edildi.

Anlaşmazlığın en önemli nedeni ise, Birleşik Arap Emirlikleri'nin üretimi artırma isteğine diğer ülkelerin karşı çıkması.

Yaşanan bu gelişmeler ile Brent petrol 77 dolar ile 3 yılın zirvesine, Batı Teksas tipi ham petrol 76 dolarla 7 yılın zirvesini gördü.

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