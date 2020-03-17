Pfizer ve BionTech corona virüs aşısı geliştirecek

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, yeni tip corona virüs (Covid-19)’a karşı aşı geliştireceğini doğruladı. Şirket, Alman patneri BioNTech ile birlikte çalışacak.

ntv.com.tr 17.03.2020 - 11:45 | Son Güncelleme : 17.03.2020 - 12:17

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Pharmaceutical Technology sitesinin haberine göre, ABD'li ilaç firması Pfizer, Alman BioNTech araştırma enstitüsü BionTech ile birlikte yeni tip corona virüse (Covid-19)’a karşı aşı geliştirecek.

Pfizer CEO’su Dr. Albert Bourla yaptığı açıklamada birçok şirketin Covid-19 hastalarını tedavi etmek için ilaç ve aşı geliştirmeye çalıştığını vurgulayarak, “Pfizer BioNTech ile işbirliği yaparak, daha önceki deneyimlerini kullacak ve antiviral tedeviler geliştirecek. Potansiyel bir corona virüs aşısı yaratmak ive bu krizi yenmek için çin bir takım olarka çalışacağız, bilimsel deneyim, teknik beceri ve üretim kapasitemizi birleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Covid-19 pandemisiyle savaşmak için beş temel strateji belirlediklerini açıklayan Pfizer, aşıyı geliştirmek için araştırmacıların virüsün hücrelere verdiği zararı gösteren derin analizler , görüntüleme, serolojik inceleme ve virüs modellemeleri yapacağını açıkladı.

Ayrıca, şirket geliştiren araçların açık kaynak bir platformda yer alacağını ve diğer şirketlerin de verilerini eş zamanlı olarak yayınlayacaklarını duyurdu.

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