Rusya, buğday ihracatını durdurmaya hazırlanıyor. Bu yıl kuraklık sonucu üretimin azalması ve fiyatların iç piyasada yükselmesi nedeniyle bir süreden beri buğday ihracatını yavaşlatan Rusya, tamamen durdurmak niyetinde.

Mısır'ın ardından Rusya'dan en çok buğday ithal eden ülke Türkiye, bu durumdan olumsuz etkilenecek ülkeler arasında.

Türkiye'nin Rusya'dan yıllık ortalama buğday ithalatı 4 milyon ton seviyelerinde.

Karadeniz Un Sanayicileri Derneği’nin Samsun’da düzenlediği “Genişletilmiş Sektör Toplantısı'na katılan Rusya’nın tahıl piyasaları konusundaki çalışmaları ile bilinen Tarımsal Pazar Çalışmaları Enstitüsü (IKAR) Genel Direktörü Dmitry Rylko, önümüzdeki günlerde Rusya’nın ihracatı durdurabileceğini söyledi.

Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'ın kaleme aldığı haberde Rylko'nun şu görüşlerine yer verildi;

”Bir buçuk aydan beri buğday fiyatı en yüksek seviyeye ulaştı.Fiyatın daha da yükseleceği beklentisi var. Bunun sonucunda un fiyatlarında rekor artışlar oluyor. Bu da iç piyasada tüketicileri olumsuz etkiliyor. Rublenin de değer kaybettiği düşünüldüğünde iç piyasada fiyat artışını durdurmak için ihracata sınırlama getirilmesi gerekiyor. Şu anda ihracatta bir yavaşlama oldu. Analiz ve ürün sertifikası ile ilgili değişikliklerle ihracat yavaşladı. Bundan sonra gümrük vergileri artırılabilir, ihracat vergisinde artış olabilir. İhracatçılara belli kotalarla ihracat yapmaları da gündemdeydi. Fakat hangi şirkete ne kadar kota verileceği sorun yaratabilir.



İhracatın tamamen durdurulması da ciddi olarak gündemde. Geçen hafta bir toplantı yapıldı ve bunlar konuşuldu. Toplantıda konuşulanlar dışarıya sızdı. Rusya’da şu anda buğday ihracatının durdurulması ciddi olarak düşünülüyor.”

İHRACATI DURDURMANIN POLİTİK SONUÇLARI OLACAK



Rusya’nın 2010 yılında da buğday ihracatını durdurduğunu hatırlatan Rylko, ” Hatırlayacaksınız 2010 yılında da ihracat durduruldu. Bunun bir çok olumsuz yansıması oldu. Politik sonuçları oldu. Buna rağmen ihracatın yasaklanması bir kez daha olursa bir çok olumsuz sonuçları olacaktır.Bugüne kadar buğday ihracatının 30 milyon ton olması hedefleniyordu fakat gerçekleşme 24 milyon ton oldu. Sınırlama ve nihayet yasaklama gelirse ihracat 25 milyon tonla tamamlanır. Bunun anlamı yıl sonuna kadar Rusya’nın ihracat yapmaması demektir.”

EN BÜYÜK PAZARI MISIR VE TÜRKİYE



Rusya’nın buğday ihracatının yüzde 19’unu Mısır’a, yüzde 10’nu Türkiye’ye gerçekleştirdiğini anlatan Dmitry Rylko, bu sene Türkiye’den daha fazla ithalat yapmasını beklediklerini ancak gerçekleşmediğini söyledi. Rylko,Türkiye’ye ihracatın 5.5 milyon tona ulaştığını ancak ekmeklik buğdaydan çok yemlik buğday ihraç ettiklerini sözlerine ekledi.

İHRACAT YASAĞINDAN TÜRKİYE NASIL ETKİLENİR?

Haberde görüşlerine yer verilen Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal’ın verdiği bilgilere göre, yıl sonuna kadar toplamda 750 bin tonluk ithalat yapılabilir. Buna göre 250 bin ton ihalesi yapılan buğday dışında 500 bin ton daha buğday ithal edilecek. Rusya’nın ihracatı durdurması ile Türkiye buğday ithalatını büyük olasılıkla Ukrayna ve Kazakistan’dan yapması bekleniyor.

TÜRKİYE’DE UN İHRACATINI SINIRLANDIRDI



Dövizdeki artış nedeniyle iç piyasada buğday fiyatının dünya fiyatlarının altına düşmesi sonucu Türkiye, bir süre önce un ihracatına sınırlama getirmişti. Ticaret Bakanlığı 5 Eylül 2018’de yaptığı açıklama ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamı dışındaki un ihracatının yasaklandığını açıkladı. Buna göre,yerli buğdaydan üretilen unlar ihraç edilemiyor. Sadece dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen buğdaydan üretilen un ihraç ediliyor. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen buğdayın fiyatının çok yüksek olması nedeniyle ithalat fiilen durdu.