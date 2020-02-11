Rusya'nın kotası dolunca Türk domatesi sınırda kaldı

Kotanın dolmasını gerekçe gösteren Rusya, yaklaşık 10 mjilyon dolarlık Türk domatesini sınırda bekletiyor.

Rusya cumartesi gününden bu yana 150 bin tonluk kotanın dolmasını gerekçe göstererek domates alımını durdurdu.



Duran domates ihracatı ile onlarca domates Rusya sınırında bozulma tehlikesiyle karşı karşıya.



Antalya ve Fethiye'de domates yüklenen onlarca TIR, karar nedeniyle Ukrayna - Rusya sınırında 1 kilometreye yakın kuyruk oluşturuyor. TIR'lara kara ve deniz yolu ile hiçbir giriş izni verilmiyor.



İki ülke yetkili kuruluşları arasında sorunun çözümü için bir dizi görüşmeler yapıldığını kaydeden sektör temsilcileri, sıkıntının sadece domateste olduğunu kabak, biber ve narenciye gibi ürünlerde sorun yaşanmadığını dile getiriyor.



Öte yandan Rusya'nın domates kotasını 50 bin ton daha artırmasına yönelik karar da onay aşamasında olduğu biliniyor.



Yetkililere göre geçtiğimiz hafta cumartesi günü başlayan giriş yasağının sona ermemesi durumunda domatesler 3-4 gün içinde bozulmaya başlayacak.



Kapıda bekleyen malın değerinin en az 10 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

