Sağlık personeline yatak ve uyku ürünü desteği

İşbir Yatak, koronavirüs ile mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına T.C. Sağlık Bakanlığı aracılığıyla yatak ve uyku ürünleri desteğinde bulundu. Sağlık personellerinin daha rahat ve hijyenik uyku uyuyabilmesi için çok sayıda yatak ve uyku ürününü bakanlığın yetkili kuruşlarına teslim etti.

ntv.com.tr 30.03.2020 - 08:35

yatak3.jpg

Yapılan bu destekle sektörün tüm oyuncularına örnek olmayı hedeflediklerini belirten İşbir Yatak CEO'su Metin Gültepe, "Bu süreçte yapılan tüm destekler devletimizin omuzlarındaki yükü biraz olsun hafifletecektir. Bu konuda tüm markalar üstüne düşeni yapmalı ve sağlıklı günlere hep birlikte uyanmamız için sorumluluk üstlenmelidir.

Biz bu destekle, konuya olan hassasiyetimizi bir kez daha dile getirmek ve tüm markalar için örnek bir davranış sergilemek istedik. Sağlık Bakanlığına teslim ettiğimiz ürünlerimizle, sağlık çalışanlarımızın bir nebze de olsa rahat uyku uyuyabilmelerini istiyoruz." dedi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...