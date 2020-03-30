Sağlık personeline yatak ve uyku ürünü desteği

Yapılan bu destekle sektörün tüm oyuncularına örnek olmayı hedeflediklerini belirten İşbir Yatak CEO'su Metin Gültepe, "Bu süreçte yapılan tüm destekler devletimizin omuzlarındaki yükü biraz olsun hafifletecektir. Bu konuda tüm markalar üstüne düşeni yapmalı ve sağlıklı günlere hep birlikte uyanmamız için sorumluluk üstlenmelidir.



Biz bu destekle, konuya olan hassasiyetimizi bir kez daha dile getirmek ve tüm markalar için örnek bir davranış sergilemek istedik. Sağlık Bakanlığına teslim ettiğimiz ürünlerimizle, sağlık çalışanlarımızın bir nebze de olsa rahat uyku uyuyabilmelerini istiyoruz." dedi.

