Sagra, cirosunu iki yıl içinde 8'e katlayacak

OYAK Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektörü Grup Başkanı M. Levent Ortakçıer, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, OYAK’ın gıda sektöründeki varlığının stratejik bir hamle olduğunu belirtti.



OYAK Grubu şirketleri bünyesinde bu değeri daha da yukarıya taşıyacaklarını aktaran Ortakçıer, şunları kaydetti:



"OYAK olarak bu satın almayla ciro anlamında önemli bir atılım öngörüyorduk. Bu yıl bunun sonuçlarını da görmeye başladık, iki katına çıkardık. Gelecek yıl bu ciroyu 4 satına, 2 yıl içerisinde ise 8 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Sagra'nın cirosunun 2 yıl sonra 2 milyar TL'ye yükseleceğini söyleyebiliriz. 'Fındık' denilince akla gelen Sagra'nın yurt içi ve yurt dışı pazar payını büyütmeyi, sağlıklı, katkısız, katma değeri yüksek ürünlere ek olarak fındık ihracatını da bu ürünlerle doğru orantılı artırmayı planlıyoruz. Bunları yaparken blokchain gibi teknolojileri kullanarak uzaktan izleme, ürün besleme ve kontrollü büyütme konularındaki bilgi birikimimizle çiftçilerimize de destek olacağız."



TÜRK FINDIĞINI DÜNYA İLE BULUŞTURACAK



Sagra Genel Müdürü Erman Erol da OYAK satın almasından sonra üretim tesisindeki iyileştirmelerle yüzde 80 kapasite artışı, yüzde 15 ek istihdam sağlandığını bildirdi.



Fındığı Doğu Karadeniz'den tedarik ettiklerini aktaran Erol, "Hem yerel halka hem çiftçiye dokunuyoruz. Dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini ülkemiz karşılıyor. Bir yandan benzersiz lezzetleri üretip bir yandan da ihracatı artırmaya odaklandık. Sagra olarak Türk fındığını dünya ile buluşturan köprü olacağız. Yurt içi pazar payımızı önümüzdeki 6 ay içinde ikiye katlamayı hedefliyoruz. İhracatımızı da 5 kat artırarak dünyadaki 130 milyar dolarlık çikolata pazarından pay almayı istiyoruz" şeklinde konuştu.



"TADELLE'Yİ DÜNYA MARKASI YAPMAK İSTİYORUZ"

“Fındığın hikayesini yeniden yazıyoruz” diyen Sagra Genel Müdürü Erman Erol, Sarelle, Tadelle ve Gol’e ilave yeni ürünlerin de yolda olduğunu söyledi. Erol, “Kategorisinde rakipsiz olan Tadelle’yi dünya pazarında güçlü oyuncular arasında yer alacak bir marka yapmak istiyoruz. Aynı zamanda bu süreçte Türk fındığını dünya ile buluşturan bir köprü görevi göreceğiz” diye konuştu.

