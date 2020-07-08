Salgında taşınmalar rekor kırdı (En çok hangi illerde arttı?)

Türkiye'de ilk corona virüs vakasının açıklandığı 11 Mart’tan itibaren taşınmalar yüzde 30 civarında düştü.



Taşınma talepleri, normalleşme adımlarıyla son 2 ayda ise yüzde 107 artarak rekor kırdı.



Bir online hizmet platformunun verilerine göre, taşınma talebinde ikinci çeyrekte mevsimsel olarak beklenen artış gerçekleşmedi.



Taşınma talepleri 11 Mart’tan itibaren yüzde 28-34 bandında düştü.



Mayıstan itibaren ise son iki ayda normalleşmeyle birlikte talep hızlıca arttı.



Verilere göre en fazla taşınma yine üç büyük şehirde, yüzde 44'le İstanbul'da, yüzde 13'le Ankara'da ve yüzde 9'la İzmir’de oldu.



Kentsel dönüşümün taşınma lokasyonlarını etkilediği görülürken, Ankara ve İzmir’den İstanbul’a taşınanların ilk tercihi Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye ve Maltepe gibi Anadolu yakası semtleri oldu.



İstanbul, Ankara ve İzmir’den diğer şehirlere taşınanların oranı yüzde 16 oranında arttı.



Sahil kentleri Muğla ve Antalya’ya taşınanların sayısında ise yüzde 11 artış görüldü.



İstanbullular da Silivri ve Çatalca’ya yöneldi.



En çok taşınma cumartesi günü gerçekleşti.



Taşınma hareketliliğinin 2+1 evlerde yoğunlaştığı görülürken, eşyalarda çamaşır makinesi başı çekiyor.



Taşınma fiyatları ortalama bin lira civarından başlayıp mesafe ve eşyalara göre 2 bin lirayı aşabiliyor.



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