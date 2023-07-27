Samsung Electronics 5.nesil Galaxy katlanabilir ürünlerini tanıttı

Samsung Electronics, bugün beşinci nesil Galaxy katlanabilir ürünlerini tanıttı.
Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 şık ve kompakt tasarımları, sayısız özelleştirme seçenekleri ve güçlü performanslarıyla her kullanıcı için benzersiz bir deneyim sunuyor.
Yeni Flex Hinge, estetik açıdan dengeli ve sağlam bir tasarım sunarken katlanabilirlik de sağlıyor. Bu rakipsiz katlanabilir cihazlar, yaratıcı açılardan fotoğraf çekmek için FlexCam gibi olağanüstü kamera özellikleri sunuyor.
Samsung Galaxy Z Serisi güçlü performans sunarken en yeni işlemciden güç alan optimize edilmiş bataryasıyla da dikkat çekiyor. Samsung Galaxy Z Serisi, açık ve kapalı halde, bir akıllı telefonun sağladığı olanaklarda bir dönüşüm yaratıyor.
“Samsung, standardı belirleyerek ve deneyimi sürekli iyileştirerek katlanabilir cihazlarla mobil endüstrisinde devrim yaratıyor” şeklinde konuşan Samsung Electronics Başkanı ve Mobil Deneyim Başkanı TM Roh, şöyle ekliyor:
“Her geçen gün daha fazla kullanıcı katlanabilir cihazlarımızı tercih ediyor. Çünkü bu cihazlar insanların başka hiçbir cihazda elde edemeyecekleri bir deneyim sunuyor. Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5, yenilikçi teknolojiyle müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılama konusundaki kararlılığımızı kanıtlayan en yeni cihazlar.”
Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO’su Philip Choi ise yeni cihazlar hakkında; “Neredeyse 30 yıllık bir tecrübenin ürünü olan bu cihazlar, insandan ilham alan onlarca yıllık tasarım çalışmalarının zirvesini teşkil ediyor. Katlanabilir akıllı telefon yolculuğunda Galaxy ailesinin üyeleri Flip ve Fold Serilerimiz ile bugüne dek sayısız başarılara imza attık. Şimdi ise ailemizin yeni üyesi, Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5’i sizlere tanıtmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Samsung Türkiye olarak, MENA bölgesi içinde 'Katlanabilir Cihazlar' kategorisinde en çok tercih edilen ve güvenilen firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Samsung Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 ile sunduğumuz yeniliklerin yaşamlarınıza nasıl uyum sağladığını, yaratıcılık, üretkenlik ve kendini ifade etme konularında ne gibi yeni olanaklar sunduğunu görmek, yolculuğumuzun sonraki adımlarına da ilham verecek” açıklamalarında bulundu.
Samsung'un inovasyon mirası ve katlanabilir cihazlar kategorisine olan bağlılığı, çok yönlü cihazların geliştirilmesini sağladı. Katlanabilir formatın potansiyeline olan güçlü inancını, birinci sınıf Ar-Ge ve üretim yetenekleriyle birleştiren Samsung, Galaxy Z Serisi’ni sürekli geliştirdi ve optimize etti. Bu Galaxy katlanabilir serisi; Galaxy Z Flip5'in yeni Flex Window kapak ekranında1 içerik oluşturmadan Galaxy Z Fold5'te sorunsuz çoklu göreve kadar, günümüz kullanıcılarının kendine özgü ihtiyaçlarını karşılıyor ve aşıyor.
Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5; IPX82 desteği, koruyucu alüminyum çerçeveler ve hem Flex Window kapak ekranı hem de arka kapağa uygulanan Corning® Gorilla® Glass Victus®23 ile tüketicilerin beklediği korumayı sağlıyor ve bunu Flex Hinge ile daha da pekiştiriyor. Yeni entegre menteşe modülü olan Flex Hinge, dış darbeleri dağıtan çift raylı bir yapıya sahip.
Galaxy Z Flip5: Cebe sığabilen en iyi cihaz
Galaxy Z Flip5, cep boyutunda bir cihazda şık ve benzersiz bir katlanabilir deneyim sunuyor. Önceki nesle göre 3,78 kat daha büyük olan4 yeni Flex Window kapak ekranı, çok çeşitli mevcut ve yeni özellikler sunuyor. Şık çerçevelerin yanı sıra, kullanıcının Galaxy Watch6 Serisi’nin5 kadran tasarımıyla eşleşebilen bilgilendirici ve grafik saatler dahil olmak üzere daha fazla özelleştirme seçeneği bulunuyor. Ayrıca Galaxy Z Flip5’in Flipsuit Kılıfı6, değiştirilebilir bir NFC kartıyla cihaz koruması sağlayarak, kullanıcıların daha da fazla kişiselleştirme seçeneği için Flex Window kapak ekranı tasarımlarını ve kılıf tasarımlarını eşleştirmesine olanak tanıyor.
Galaxy Z Flip5 kapalı durumda, her zamankinden daha fazla işlevsellik sunuyor. Flex Window kapak ekranından faydalı bilgilere hızlı ve zahmetsizce erişmek mümkün. Kullanıcılar Widget'lar ile hava durumunu öğrenebilir, müzik çalmayı kontrol edebilir ve Media Controller7 ile en sevdikleri müzikleri dinleyebilir ya da Google Finance Widget'ı ile en son küresel borsa güncellemelerini takip edebilirler. Tüm Widget'ların bir bakışta görüntülenmesi ve Çoklu Widget Görünümünü etkinleştirmek için ekrana hafifçe dokunarak aralarında anında geçiş yapılması da mümkün. Kullanıcılar ayrıca, bildirimleri kolayca kontrol edebilir ve Wi-Fi ya da Bluetooth için Hızlı Ayarlar'a erişebilirler. Cihazı hiç açmadan, cevapsız aramalara geri dönmek için arama geçmişine göz atmaları ve tam QWERTY klavye ve sohbet geçmişi görünürlüğüyle Hızlı Yanıt özelliğini kullanarak hareket halindeyken metinleri yanıtlayabilirler.
Benzersiz tasarımı ve form faktörüyle Galaxy Z Flip5, Samsung Galaxy akıllı telefonlardaki en çok yönlü kamera deneyimini de sunuyor. Daha büyük Flex Window kapak ekranı sayesinde arka kamerayla yüksek kaliteli selfie'ler çekilebilir.
Ayrıca kullanıcılar FlexCam ile yaratıcı açılardan eller serbest modda çarpıcı fotoğraflar çekebilirler. Esnek Mod'da da çekimler hızlı ve kolayca görüntülenebilir ve düzenlenebilir. Kullanıcılar Flex Window kapak ekranındaki Hızlı Görüntüleme ile görüntüleri kolayca inceleyebilir, renk tonunu ayarlayabilir ya da silebilirler.
Arkadaşlarınızın fotoğrafını çekerken kendilerini Flex Window'da görebilmelerini ve böylece kusursuz çekim için gerçek zamanlı ayarlamalar yapabilmelerini sağlar. Kullanıcılar, kamerayı sabitleyen Süper Sabit moduyla hareket halindeyken pürüzsüz bir çekim yapabilirken kimsenin kadrajın dışında kalmamasını sağlar.
Galaxy Z Flip5, güçlü kamera deneyimine yapay zeka çözümü iyileştirmelerini ekleyerek her fotoğrafa hayat verir. Ortam aydınlatması koşullarında fotoğrafları ve videoları optimize eden geliştirilmiş Nightography özellikleriyle düşük ışıkta bile yaratıcı olmak mümkündür. Yapay zeka destekli görüntü işleme (ISP) algoritması, ayrıntıları ve renk tonunu geliştirirken genellikle düşük ışıklı görüntüleri bozan görsel parazitleri düzeltir. Dijital 10X zoom11 ile fotoğraflar uzaktan bile daha net.
Galaxy Z Fold5: Geniş ekranlı, en üst düzey üretkenlik platformu
Şimdiye kadarki en ince, en hafif Fold'da12, büyük bir ekran ve uzun ömürlü bir batarya13 sunan Fold5, Galaxy Z serisindeki en güçlü performansı sunuyor.
Galaxy Z Fold5, Çoklu Pencere14 ve Uygulama Sürekliliğinden15 Geliştirilmiş Görev Çubuğu16, sürükle ve bırak ve üçüncü taraf uygulamaların optimizasyonu gibi çok çeşitli özelliklere kadar gelişen sağlam, büyük ekran deneyimi ile günlük üretkenliği dönüştürmeye öncülük etmişti. 2021'de üçüncü nesil Fold'da tanıtılan S Pen Fold Edition17 da Galaxy Z Fold5'te üstün bir yazma deneyimi sunmak için ince ayarlardan geçti. Bu özellikler ve araçlar, büyük bir ekranda güçlü üretkenlik sunmak ve kullanıcıların önemli görevleri her yerden tamamlamalarını sağlamak için bir araya getirildi.
Geliştirilmiş Görev Çubuğu, kullanıcıların sık kullanılan uygulamalar arasında hızla geçiş yapmasına olanak tanıyarak dinamik üretkenlik sağlıyor. Artık dört adet uygulamaya kadar son kullanılan uygulama, daha verimli çalışma için hazır. Yeni geliştirilmiş iki elle sürükle ve bırak özelliği de18 uygulamalar ve ekranlar arasında içerik taşırken üretkenliği artırabilir. Kullanıcılar, Samsung Galeri'deki bir görüntüye bir parmaklarıyla dokunup basılı tutabilir ve görüntüyü sürükleyip bırakmak üzere Samsung Notes uygulamasını açmak için diğer parmaklarını kullanabilirler. Gizli pop-up19 ile bir uygulama arka planda çalışmaya devam ederek kullanıcıların video içeriğini tam ekranda izlemelerine ve ekranın yan tarafında yüzen bir açılır pencerede arkadaşlarıyla sohbet etmelerine olanak tanır.
Yeni daha ince ve daha kompakt S Pen Fold Edition, gerçek zamanlı not almayı ve fikir üretmeyi kolaylaştırırken cebe de daha rahat sığabiliyor.
Fold için normal bir kılıfla neredeyse aynı kalınlıktaki İnce S Pen Kılıfı, kullanıcıların S Kalemlerini şık bir şekilde taşıyabilmeleri için çeşitli stil ve renklerde mevcut.
Kullanıcıların hareket halindeyken daha fazlasını yapmalarına yardımcı olan 7,6 inç Ana Ekran en sevdikleri filmin keyfini dikey veya yatay olarak çıkarabilmeleri için geniş ve kesintisiz görüntüleme sağlıyor.
Dahası açık havada parlak güneş ışığı altında dahi optimum görüntüleme deneyimi için en yüksek parlaklık yüzde 30'dan fazla artarak 1750 nit'e yükseldi.
Kullanıcılara en büyük Galaxy akıllı telefon ekranında sürükleyici bir oyun deneyimi sunan Galaxy için Snapdragon® 8 2. Nesil işlemci, grafikleri geliştiriyor ve dinamik oyun ve çoklu oyun işlevselliğini etkinleştirmek için yapay zekadan yararlanıyor. Galaxy Z Fold5, daha az gecikme sunmak ve performans düşüşünü önlemek için ısıyı daha akıllıca dağıtan gelişmiş soğutma sistemiyle maraton oyun seanslarının üstesinden rahatça gelebilir.
Gezegen için olumlu bir etki
Samsung, çevre vizyonu doğrultusunda ilerleme kaydetmeye ve Cihaz Deneyimi Bölümü için 2030 yılı sonuna kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmak da dahil olmak üzere hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak eylemlere hız vermeyi sürdürüyor.
Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold528, tüketici öncesi geri dönüştürülmüş cam ve alüminyum ile atık balık ağları, su varilleri ve pet şişelerden elde edilen tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler de dahil olmak üzere önceki nesillerine göre daha geniş bir geri dönüştürülmüş malzeme çeşitliliğine sahip. Ambalaj kutuları için kullanılan kağıt bile yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzeme kullanılarak üretildi.
Bu inovasyonlar, optimize edilmiş uzun ömürlülük için bilinçli olarak tasarlandı. Her cihaz beş yıllık güvenlik güncellemeleri ve dört nesil işletim sistemi yükseltmesiyle geliyor ve böylece ürünün ömrü uzuyor.
Bulunurluk
Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5, 26 Temmuz saat 15.00’ten itibaren Türkiye’de ön siparişe ve 18 Ağustos'tan itibaren genel satışa sunulacak.
Galaxy Z Flip5, Mint, Graphite, Cream ve Lavander gibi renklerin yanı sıra, daha kişiselleştirilmiş bir görünüm oluşturmak için Halkalı standtlı Şeffaf Kılıf, Eko-Deri Kılıf, Dinamik tasarım Kılıf ve taşıması kolay Halkalı Silikon Kılıf gibi bir dizi aksesuarla kullanıcıların kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyor.
Galaxy Z Fold5 ise; Ice Blue, Phantom Black ve Cream renklerinin yanı sıra, İnce kalemli Kılıf, Halkalı standtlı Şeffaf Kılıf, Eko-Deri Kılıf ve Askılı Ayaklı Kılıf gibi pratiklik ve stil sunan çeşitli kılıflarla birlikte sunuluyor.
Samsung’un yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5, aynı fiyata iki katı hafıza ve 6500 TL’ye varan ek yenileme indirimi ile ön satışta
Samsung, bugüne kadar geliştirilmiş en güçlü beşinci nesil Galaxy katlanabilir ürünlerini Türkiye’de ön satışa sundu. 27 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında, kullanıcılar yeni Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 model katlanabilir telefonları avantajlı teklif ve kampanyalarla satın alabilecekler.
Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefon serisi olan Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 için Türkiye'de ön satışların başladığını duyurdu.
Kullanıcılar, 27 Temmuz gününden itibaren, tüm yetkili Samsung satış noktalarında sunulan özel tekliflerden faydalanarak ön sipariş verebilecek.
Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 modellerine özel kampanya kapsamında1 eski Samsung cep telefonunu getiren kullanıcılara Galaxy Z Flip5 için 4.500 TL, Galaxy Z Fold5 içinse 6500 TL ek yenileme indirimi sunuluyor.
Kullanıcılar ayrıca kampanya kapsamında her iki model için de 512GB hafıza seçeneğini 256GB ürün fiyatına satın alabilecek. Hafıza yükseltme kampanyası kapsamında; Galaxy Z Flip5’in tavsiye edilen satış fiyatı 512GB ve 256 GB için 44.999TL olurken Galaxy Z Fold5’in tavsiye edilen satış fiyatı ise 512GB ve 256 GB için aynı ve 64.999TL olacak. Üstelik shop.samsung.com/tr’ye özel kampanyayla, bu fırsatlara ek olarak, 3 aylık Samsung Care+ fırsatıyla satın alınabilecek.
Kullanıcıların merakla beklediği Samsung Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Fold5 için Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatları da belli oldu. Buna göre Galaxy Z Flip5 256GB modeli 44.999 TL, Galaxy Z Flip5 512GB modeli 47.999 TL, Galaxy Z Fold5 256GB modeli 64.999 TL, Galaxy Z Fold5 512GB modeli 67.999 TL, Galaxy Z Fold5 1TB modeli ise 72.999 TL’den satışa sunulacak.
Kullanıcılar, merakla beklenilen yeni katlanabilir akıllı telefon modelleri Samsung Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5’e sahip olmak için 16 Ağustos’a kadar sürecek değişim ve hafıza kampanyalarından faydalanabilecekler.
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