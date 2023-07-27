Samsung Electronics 5.nesil Galaxy katlanabilir ürünlerini tanıttı

Samsung Electronics, bugün beşinci nesil Galaxy katlanabilir ürünlerini tanıttı.

Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 şık ve kompakt tasarımları, sayısız özelleştirme seçenekleri ve güçlü performanslarıyla her kullanıcı için benzersiz bir deneyim sunuyor.

Yeni Flex Hinge, estetik açıdan dengeli ve sağlam bir tasarım sunarken katlanabilirlik de sağlıyor. Bu rakipsiz katlanabilir cihazlar, yaratıcı açılardan fotoğraf çekmek için FlexCam gibi olağanüstü kamera özellikleri sunuyor.

Samsung Galaxy Z Serisi güçlü performans sunarken en yeni işlemciden güç alan optimize edilmiş bataryasıyla da dikkat çekiyor. Samsung Galaxy Z Serisi, açık ve kapalı halde, bir akıllı telefonun sağladığı olanaklarda bir dönüşüm yaratıyor.



“Samsung, standardı belirleyerek ve deneyimi sürekli iyileştirerek katlanabilir cihazlarla mobil endüstrisinde devrim yaratıyor” şeklinde konuşan Samsung Electronics Başkanı ve Mobil Deneyim Başkanı TM Roh, şöyle ekliyor:

“Her geçen gün daha fazla kullanıcı katlanabilir cihazlarımızı tercih ediyor. Çünkü bu cihazlar insanların başka hiçbir cihazda elde edemeyecekleri bir deneyim sunuyor. Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5, yenilikçi teknolojiyle müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılama konusundaki kararlılığımızı kanıtlayan en yeni cihazlar.”



Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO’su Philip Choi ise yeni cihazlar hakkında; “Neredeyse 30 yıllık bir tecrübenin ürünü olan bu cihazlar, insandan ilham alan onlarca yıllık tasarım çalışmalarının zirvesini teşkil ediyor. Katlanabilir akıllı telefon yolculuğunda Galaxy ailesinin üyeleri Flip ve Fold Serilerimiz ile bugüne dek sayısız başarılara imza attık. Şimdi ise ailemizin yeni üyesi, Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5’i sizlere tanıtmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Samsung Türkiye olarak, MENA bölgesi içinde 'Katlanabilir Cihazlar' kategorisinde en çok tercih edilen ve güvenilen firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Samsung Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 ile sunduğumuz yeniliklerin yaşamlarınıza nasıl uyum sağladığını, yaratıcılık, üretkenlik ve kendini ifade etme konularında ne gibi yeni olanaklar sunduğunu görmek, yolculuğumuzun sonraki adımlarına da ilham verecek” açıklamalarında bulundu.



Samsung'un inovasyon mirası ve katlanabilir cihazlar kategorisine olan bağlılığı, çok yönlü cihazların geliştirilmesini sağladı. Katlanabilir formatın potansiyeline olan güçlü inancını, birinci sınıf Ar-Ge ve üretim yetenekleriyle birleştiren Samsung, Galaxy Z Serisi’ni sürekli geliştirdi ve optimize etti. Bu Galaxy katlanabilir serisi; Galaxy Z Flip5'in yeni Flex Window kapak ekranında1 içerik oluşturmadan Galaxy Z Fold5'te sorunsuz çoklu göreve kadar, günümüz kullanıcılarının kendine özgü ihtiyaçlarını karşılıyor ve aşıyor.



Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5; IPX82 desteği, koruyucu alüminyum çerçeveler ve hem Flex Window kapak ekranı hem de arka kapağa uygulanan Corning® Gorilla® Glass Victus®23 ile tüketicilerin beklediği korumayı sağlıyor ve bunu Flex Hinge ile daha da pekiştiriyor. Yeni entegre menteşe modülü olan Flex Hinge, dış darbeleri dağıtan çift raylı bir yapıya sahip.

Galaxy Z Flip5: Cebe sığabilen en iyi cihaz



Galaxy Z Flip5, cep boyutunda bir cihazda şık ve benzersiz bir katlanabilir deneyim sunuyor. Önceki nesle göre 3,78 kat daha büyük olan4 yeni Flex Window kapak ekranı, çok çeşitli mevcut ve yeni özellikler sunuyor. Şık çerçevelerin yanı sıra, kullanıcının Galaxy Watch6 Serisi’nin5 kadran tasarımıyla eşleşebilen bilgilendirici ve grafik saatler dahil olmak üzere daha fazla özelleştirme seçeneği bulunuyor. Ayrıca Galaxy Z Flip5’in Flipsuit Kılıfı6, değiştirilebilir bir NFC kartıyla cihaz koruması sağlayarak, kullanıcıların daha da fazla kişiselleştirme seçeneği için Flex Window kapak ekranı tasarımlarını ve kılıf tasarımlarını eşleştirmesine olanak tanıyor.



Galaxy Z Flip5 kapalı durumda, her zamankinden daha fazla işlevsellik sunuyor. Flex Window kapak ekranından faydalı bilgilere hızlı ve zahmetsizce erişmek mümkün. Kullanıcılar Widget'lar ile hava durumunu öğrenebilir, müzik çalmayı kontrol edebilir ve Media Controller7 ile en sevdikleri müzikleri dinleyebilir ya da Google Finance Widget'ı ile en son küresel borsa güncellemelerini takip edebilirler. Tüm Widget'ların bir bakışta görüntülenmesi ve Çoklu Widget Görünümünü etkinleştirmek için ekrana hafifçe dokunarak aralarında anında geçiş yapılması da mümkün. Kullanıcılar ayrıca, bildirimleri kolayca kontrol edebilir ve Wi-Fi ya da Bluetooth için Hızlı Ayarlar'a erişebilirler. Cihazı hiç açmadan, cevapsız aramalara geri dönmek için arama geçmişine göz atmaları ve tam QWERTY klavye ve sohbet geçmişi görünürlüğüyle Hızlı Yanıt özelliğini kullanarak hareket halindeyken metinleri yanıtlayabilirler.



Benzersiz tasarımı ve form faktörüyle Galaxy Z Flip5, Samsung Galaxy akıllı telefonlardaki en çok yönlü kamera deneyimini de sunuyor. Daha büyük Flex Window kapak ekranı sayesinde arka kamerayla yüksek kaliteli selfie'ler çekilebilir.

Ayrıca kullanıcılar FlexCam ile yaratıcı açılardan eller serbest modda çarpıcı fotoğraflar çekebilirler. Esnek Mod'da da çekimler hızlı ve kolayca görüntülenebilir ve düzenlenebilir. Kullanıcılar Flex Window kapak ekranındaki Hızlı Görüntüleme ile görüntüleri kolayca inceleyebilir, renk tonunu ayarlayabilir ya da silebilirler.

Arkadaşlarınızın fotoğrafını çekerken kendilerini Flex Window'da görebilmelerini ve böylece kusursuz çekim için gerçek zamanlı ayarlamalar yapabilmelerini sağlar. Kullanıcılar, kamerayı sabitleyen Süper Sabit moduyla hareket halindeyken pürüzsüz bir çekim yapabilirken kimsenin kadrajın dışında kalmamasını sağlar.



Galaxy Z Flip5, güçlü kamera deneyimine yapay zeka çözümü iyileştirmelerini ekleyerek her fotoğrafa hayat verir. Ortam aydınlatması koşullarında fotoğrafları ve videoları optimize eden geliştirilmiş Nightography özellikleriyle düşük ışıkta bile yaratıcı olmak mümkündür. Yapay zeka destekli görüntü işleme (ISP) algoritması, ayrıntıları ve renk tonunu geliştirirken genellikle düşük ışıklı görüntüleri bozan görsel parazitleri düzeltir. Dijital 10X zoom11 ile fotoğraflar uzaktan bile daha net.