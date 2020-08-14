Sanayi üretimi haziranda yüzde 17,6 arttı

Sanayi üretim endeksi, Covid-19 salgın sürecinde normalleşme döneminin başladığı haziranda aylık bazda yüzde 17,6, yıllık bazda yüzde 0,1 yükseldi. Rakamları değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi Üretimi Endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Türkiye'nin, haziran ayında Avrupa’da ilk sırada yer aldığını açıkladı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 14.08.2020 - 11:00

Sanayi üretimi haziranda yüzde 17,6 arttı

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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,4 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 17,6 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,7 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 16,9 AZALDI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,9 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 20,2 azaldı.

BAKAN ALBAYRAK RAKAMLARI DEĞERLENDİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türkiye, Sanayi Üretimi Endeksi'ndeki yüzde 17,6'lık artışla haziranda Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı" ifadelerini kullandı.

Albayrak, "Öncü ekonomik göstergelerdeki toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları hayal kırıklığına uğratacak" dedi.

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