SEC'ten 'yeşil yıkama' yapan fonlara açık mesaj

Sürdürülebilir yatırımın popülaritesi son yıllarda patladı ve ESG odaklı fonlara yalnızca milyarlarca dolar çekmekle kalmadı, aynı zamanda bu iddiaya sahip fonlar üzerindeki incelemeleri de artırdı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) kısa süre önce çevresel, sosyal ve yönetişim anlamına gelen ESG'yi yıl için önemli odak alanlarından seçti.



SEC, yatırım fonları, borsada işlem gören fonlar ve özel fon teklifleri dahil olmak üzere ESG ile ilgili danışmanlık hizmetleri ve yatırım ürünlerine odaklanmaya devam edeceğini, kayıtlı yatırım danışmanlarının ve kayıtlı fonların “ESG yatırım yaklaşımlarını doğru bir şekilde açıklayıp açıklamadığını” gözden geçireceğini söyledi. Portföy seçiminde “göz önünde bulundurulan veya dahil edilen Çevre Sürdürülebilirlik ve Yönetişim (ÇSY) faktörlerinin olası yanlış beyanlarına” da odaklanılacak. SEC ayrıca 2021'de “ESG ile ilgili suiistimalleri proaktif olarak belirlemek” için Uygulama Bölümü bünyesinde bir İklim ve ESG Görev Gücü kurulduğunu duyurdu.



SEC’İN MESAJI ÇOK AÇIK



SEC'den gelen mesaj açık: Yatırım firmalarının reklam, pazarlama, ESG beyanları ve ESG faktörleriyle ilgili diğer açıklamalara çok dikkat etmesi gerekecek. Pek çok fon, yeterli bilgilendirme yapmadan kendilerini ESG fonu olarak etiketliyor.



DWS GROUP SEC TARAFINDAN İNCELENİYOR



The Wall Street Journal'ın Deutsche Bank'ın varlık yönetimi kolu DWS Group'un varlıklarını yönetmek için sürdürülebilir yatırım kriterlerini kullanmayı abarttığını bildirmesinin ardından komisyon da bu manşetlere odaklandı. SEC ve Federal savcılar şimdi konuyu araştırıyor.



SEC başkanı olarak onaylanmasından bu yana Gary Gensler, şirketlerin ve fon yöneticilerinin, özellikle de işletmelerinin veya portföylerinin çevre dostu veya sosyal açıdan sorumlu olduğunu iddia edenlerin, iklim riskleri gibi sürdürülebilirlik sorunları hakkında daha fazla bilgi açıklamasını gerektiren bir çerçeve için bastırıyor.



Bu yılın başında, SEC, şirketlerin yıllık sera gazı emisyonlarını ve işletmelerinin karşı karşıya olduğu iklim risklerini açıklamalarını gerektiren bir kuralı açıkladı. Komisyon geçen günlerde de, önerilen kurala ilişkin kamuoyu açıklama süresini 17 Haziran 2022'ye kadar uzattığını duyurdu.



GENSLER’İN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMASI



Twitter'da son zamanlarda yayınlanan bir videoda, Gensler, şu anda ESG hedeflerine ulaşan varlıklara yatırım yaptığını iddia eden toplamda 3 trilyon dolardan fazla büyüklüğe sahip en az 800 fon bulunduğunu kaydetti. SEC başkanı, "Fakat fonların yeşil veya sürdürülebilir olduğu iddialarının arkasında hangi bilgiler var?" diye sordu.



ISS Market Intelligence tarafından hazırlanan bir rapora göre 2021'de ABD’de ESG yatırım fonu ve ETF varlıkları rekor 400 milyar dolara yükseldi ve 133 yeni ESG fonu kuruldu. Raporda ayrıca, yaklaşık 300 milyar dolarlık varlığı temsil eden 136 fon, şu ya da bu şekilde ESG kriterlerini kullanmaya başladı, adlarına ESG ile ilgili terimler ekleyen 39 eski fon var.