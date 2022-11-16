SED yardımı başvurusu nasıl yapılır? 1259 TL ödeme yapılıyor (2022 e-Devlet SED yardımı ödemeleri)

SED yardımı, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken aileler tarafından sorgulanıyor. Kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla SED yardımı almak isteyen birçok kişi, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.



SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



SED yardımına, İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.



-Dilekçe



-T.C. Kimlik Numarası beyanı,



-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi



-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.



SED YARDIMI e-DEVLET BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN



SED YARDIMI NE KADAR?



SED yardımı başvuruları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınmaya devam ediyor. İhtiyacı olan ailelerin başvuru yaptığı SED yardımı sonucunda, başvuruya hak kazanan ailelere 1259 TL yardım yapılıyor.



SED YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?



Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;



-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.



-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.



-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.



-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.



Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.