SenseKit: Sosyal medya takibini stratejik zekayla birleştiren ve anlamlandıran markalar kazanıyor

Pandemiden bu yana dijital platformların kullanımının artması, birçok markanın pazarlama stratejilerini yeniden şekillendirmesine neden oluyor. Mevcut ve potansiyel müşterilerinin takip ettiği mecralarda eşzamanlı olarak yer almak ve hedef kitlesinin hızla değişen ilgi alanlarını takip etmek isteyen markalar, stratejilerini dijital dünyayı temel alarak oluşturuyor.



Dijital medya iletişiminde verilerden elde edilen içgörülerle strateji oluşturarak konuya analitik bir çözüm getiren SenseKit’in Proje Yöneticisi Sibel Kurtuldu, konuya dair şu açıklamaları yapıyor: “Geçtiğimiz yıl 4,14 milyar olan sosyal medya kullanıcılarının sayısı son 12 ayda %9,9 yükselerek 4,55 milyara ulaştı. Hızla artan dijital tüketim, markaları doğru stratejilerle doğru bir yol haritası oluşturmaya mecbur kılıyor. SenseKit olarak, sosyal medyanın markalara sunduğu verilerin gerçek anlamını yakalamak için çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz monitoring teknolojisiyle şirketlerin dijital verilerini analiz ederek markaların tüketicisiyle iletişimini nasıl kuracağından, pazarlama stratejilerine kadar birçok alanda stratejilerini belirlemelerine yardımcı oluyoruz” dedi.



“MARKALARIN STRATEJİLERİ İÇİN SOSYAL MEDYA VERİLERİNE BAŞVURMASI KAÇINILMAZ”



İnternetin Türkiye’deki tüketiciler için birincil araştırma alanı olduğunu aktaran Sibel Kurtuldu, dijital medya veri analizlerinin markalara faydalarını şu sözlerle dile getirdi: “Sosyal medya da zaman içinde tüketicilerin fikirleri için en önemli kaynak haline dönüştü. Dijital dönüşüm, markaların stratejileri için artık uzun süreler harcamadan dijital kanalları kullanarak araştırma yapmayı ve elde edilen verilerden faydalı sonuçlar çıkarmayı mümkün kılıyor. Sosyal medya analizleriyle içgörü elde edebilmenin en güzel kısmı ise markaların, rakiplerinin piyasadaki ürün ve hizmetleri hakkında tüketicilerin kendilerine soru sorulmadan verdikleri yorumları görebilmeleri. Bu sayede markalar hem trendleri takip edebiliyor, hem de tüketicilerin ihtiyaçlarının neler olduğunu kolaylıkla saptayabiliyor.”



“MONİTORİNG TEKNOLOJİSİYLE POZİTİF VE NEGATİF VERİLERDEN İÇGÖRÜ YAKALIYORUZ”



Veri analizi yaparak içgörü elde etmek için sadece sosyal medya dinleme araçlarını kullanmanın yetersiz kaldığını belirten Sibel Kurtuldu, “Pozitif ve negatifin ötesine geçmek ve sosyal medyanın size sunduğu verinin gerçek anlamını yakalamak için sosyal dinlemeye stratejik zeka katılması şart. Dijital medya takibiyle elde edilen olumlu/olumsuz konuşmadan bir aksiyon çıkartılamıyorsa, takibe de gerek olmadığını düşünüyoruz. Tam da bu yüzden markalar işlevsel olmayan raporlarda kendilerinin ve rakiplerinin içgörülerini göremedikleri gibi, çalışmalarına 3. gözle de bakamıyor. SenseKit olarak biz bu rolü üstleniyor ve sosyal medya analizlerini faydaya dönüştürüyoruz. 'Sense veriyi anlamlandırır’ mottosuyla geliştirdiğimiz monitoring teknolojisi sayesinde, pozitif ve negatif verilerden içgörüler yakalıyor, stratejilere dönüştürüyor ve aksiyon önerileri sunarak markalara danışmanlık hizmeti veriyoruz” dedi.



“MARKALARIN DİJİTAL DÜNYADAKİ 3. GÖZÜ OLUYORUZ”



İçgörülerin markaların mevcut ve gelecek iletişim çalışmalarına ayna tuttuğunu belirten SenseKit Proje Yöneticisi Sibel Kurtuldu, uyguladıkları doğru veri analizi aşamalarını şu sözlerle aktardı:



“Markaların iletişim stratejileri geliştirmesi için gerekli olan içgörüyü verilerden süzmek için araştırmalar yapmak işimizin sadece başlangıç noktası. Süreç içinde marka ile birlikte belirlediğimiz anahtar kelimeleri kullanarak tüm sosyal medya kanalları, sözlükler, bloglar, haber siteleri, uygulama mağazaları dahil olmak üzere internet kullanıcılarının markalar hakkında içerik ürettiği tüm mecraları 7/24 takip ediyor ve veri topluyoruz. Sense’in uzman analistleri topladığımız bu verileri anlamlandırmak için sınıflandırıyor ve son adımda stratejistler tarafından markamız için içgörü raporları hazırlanıyor. İçgörüler sayesinde markaları rakiplerinin önüne taşıyacak fırsatları görebiliyoruz ve hızla harekete geçilmesi gereken krizler yaşandığında, anlık bildirimler iletiyoruz. 10 yıllık tecrübemizle verilerin dünyasından aksiyon önerilerinde bulunarak markaları olası krizlere karşı hazırlıyoruz. Sadece markaların değil rakiplerinin de müşteri deneyimini yorumlayarak markaların ihtiyacı olan bilgi kaynağını sunuyoruz.”