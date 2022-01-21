Sömestirde tren seferlerine 20 bin ek kapasite

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, AA muhabirine, kurum olarak 24 Ocak-4 Şubat dönemini kapsayan sömestir tatilinde artan yolcu talebini karşılamak için çeşitli tedbirler aldıklarını söyledi.



Sömestir tatilinde, kış mevsiminin hava koşulları da dikkate aldığında tüm trenlere talebin daha da arttığına dikkati çeken Pezük, bu nedenle Ankara-Konya-Ankara ve Ankara-İstanbul-Ankara hatlarında ilave seferler gerçekleştirileceğini bildirdi.



Pezük, şu bilgileri verdi:



"İlave seferleri YHT'lerle sınırlı tutmadık. Ana hat ve bölgesel trenlere, yarıyıl tatili başlangıcı ve bitişinde vagon ilaveleri yapacağız. Böylece bütün tren seferlerinde yaklaşık 20 bin ek kapasite sağlamış olacağız."



Ana hat ve bölgesel trenlerden İzmir Mavi, Konya Mavi, Ege, Erciyes, Fırat, Pamukkale ve Ankara ekspresleri ile Uzunköprü-Halkalı ve Kapıkule-Halkalı bölgesel trenlerine ilave edilecek toplam 152 vagonla her güzergahta yolcu kapasitesini artıracaklarına dikkati çeken Pezük, "Böylece ana hat ve bölgesel trenlerimizde de yarıyıl tatili boyunca 10 bin 320 ilave koltuk satışa sunulacak. Çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerine şimdiden iyi bir tatil diliyoruz." diye konuştu.

