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Damga ve katma değer vergisi beyannamelerinin süresi 28 Ağustos’a uzatılıyor.
Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, şunları kaydetti:
"27 Ağustos Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar beyannameler, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ağustos Salı günü sonuna kadar uzatılacaktır."