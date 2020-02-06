Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın fiyatları

Çeyrek altın 488 lira ve Cumhuriyet altını 1.996 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.559 dolardan işlem görüyor.



Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesi ve ABD ile Çin'in karşılıklı tarifeleri indireceğine dair haberlere paralel azalan risk algısıyla, görece riskli varlıklara talebin arttığını ve altın fiyatlarında sakin bir seyrin izlendiğini kaydetti.



Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomi bülteni ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.540 doların destek, 1.575 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 300-305 lira bandının izleneceğini ifade etti.

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