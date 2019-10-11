Son Dakika: Dolar/TL kuru bugün ne kadar?(11 Ekim 2019 anlık ve canlı dolar - euro fiyatları)

Dolar ve euro, haftanın son iş gününe düşüşle başladı.

Dün 5,8990 seviyesine kadar yükselerek haziran ayından bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar/TL kuru bugün 5,86 seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL 6,45 seviyesinden işlem görüyor.

BIST 100 endeksi ise güne yüzde 0,46 yükselişle 99.231,71 puandan başladı. Ardından 99 bin seviyesinde hareket ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 97.200 seviyesinin kritik destek konumunda olduğunu kaydeden uzmanlar, 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç konumunda geldiğini söyledi.

VİDEO: BORSA VE DOLARDA KRİTİK SEVİYELER

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor.



Analistler, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları ve yürütülen diplomasinin döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.



Yurt dışında ABD'de ithalat fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi eylül ayı tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 5,84'ün altında kalıcılık sağlaması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini kaydetti.

