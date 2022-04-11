SON DAKİKA HABERİ: Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 2,5 puan azaldı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, şubat ayında bir önceki aya kıyasla 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişiye geriledi.



Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,6 puanlık azalışla yüzde 20,7 oldu.



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