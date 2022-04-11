SON DAKİKA HABERİ: Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı işsizlik rakamını açıkladı. İşsizlik şubat ayında yüzde 10,7 olarak gerçekleşti.

Haberler - NTV Haber 11.04.2022 - 10:02 | Son Güncelleme : 11.04.2022 - 10:42

SON DAKİKA HABERİ: Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı

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2021 yılı işsizlik oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti.  oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 2,5 puan azaldı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, şubat ayında bir önceki aya kıyasla 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişiye geriledi. 

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,6 puanlık azalışla yüzde 20,7 oldu.

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