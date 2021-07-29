SON DAKİKA HABERİ: BDDK'dan selden etkilenen Düzce, Rize ve Artvin için yeni karar

SON DAKİKA HABERİ: BDDK selden etkilenen Düzce, Rize ve Artvin için yeni karar aldı. Buna göre, bu illerde kredi kartına taksit süreleri iki kat olarak uygulanacak. Bankalardan kullanılacak kredilerin vadesinde de süre sınırları geçerli olmayacak.

NTV Haber 29.07.2021 - 16:30

SON DAKİKA HABERİ: BDDK'dan selden etkilenen Düzce, Rize ve Artvin için yeni karar

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kurul kararı ile, 1 Ocak 2022'ye kadar Düzce, Rize ve Artvin İllerinde yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacak.

Kredi vadeleri ise hem yeni kullandırılacak hem de yeniden yapılandırılacak krediler için yönetmelikteki sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirlenecek."

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