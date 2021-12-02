SON DAKİKA HABERİ: İhracat kasımda yüzde 33,4 arttı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'da kasım ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Bakan Muş, "Kasımda ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 4 puan artışla yüzde 80'e ulaşmış, enerji hariç bakıldığında yüzde 101,2 olarak kaydedilmiştir" ifadesini kullandı.



Muş, "Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolar, ocak-kasım döneminde 203,1 milyar dolar oldu. Bununla pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkıldı" dedi.

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