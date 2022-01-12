SON DAKİKA HABERİ: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı: İlk 6 ay için yüzde 27.44 zam

SON DAKİKA HABERİ: Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. 130 bin işçiyi ilgilendiren, özel sektörün en büyük toplu sözleşmesiyle işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapıldı.

Haberler - NTV 12.01.2022 - 07:05

SON DAKİKA HABERİ: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı: İlk 6 ay için yüzde 27.44 zam

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Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

130 bin işçiyi ilgilendiren, özel sektörün en büyük toplu sözleşmesiyle işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapıldı. 

2021 Eylül ayında başlayan görüşmelerde uzlasma sağlanamaması nedeniyle Türk metal grev kararı almıştı.

Taraflar 10 Ocak pazartesi günü yeniden görüşmelere başlamıştı. Bu sabaha karşı 02.30 itibariyle anlaşma sağlandı ve imzalar atildi

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