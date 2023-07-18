Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ne kadar oldu, zamlandı mı? Bakan Göktaş'tan zam açıklaması

SED YARDIMI NE KADAR OLDU?



SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3.038 TL olarak ödeniyor. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması ise 3.644 TL’den 4.853 TL arasında yer alıyordu.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını bildirdi.



Buna göre; 3 bin 38 lira ödeme alan bir aile yeni zam oranıyla birlikte 3 bin 571 lira ödeme alacak.



SED YARDIMI ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI

