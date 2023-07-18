Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ne kadar oldu, zamlandı mı? Bakan Göktaş'tan zam açıklaması

2023 SED yardımının ne kadar olduğu, Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinden faydalanan binlerce kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bakan Göktaş'ın açıklaması sonrasında, SED yardımı ödemelerinin, memur maaşı zamları kadar zamlanacağı açıklandı. İşte ayrıntılar.
SED YARDIMINA ZAM
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemeleri, memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında arttı.
SED YARDIMI NE KADAR OLDU?
SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3.038 TL olarak ödeniyor. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması ise 3.644 TL’den 4.853 TL arasında yer alıyordu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını bildirdi.
Buna göre; 3 bin 38 lira ödeme alan bir aile yeni zam oranıyla birlikte 3 bin 571 lira ödeme alacak.
SED YARDIMI ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI
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