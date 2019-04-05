Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin EMEA Kıdemli Direktör ve Analisti Frank Gill, Türkiye'nin kredi notunun hali hazırda bir indirim tehlikesi ile karşı karşıya olmadığını, bununla birlikte liranın daha fazla değer kaybetmesinin Türk şirketleri ve bankaları için "çok kötü" bir haber olacağını bildirdi.



S&P'nin canlı interaktif Web yayınında Türkiye'nin ve Türk bankacılık sektörünün durumuna ilişkin değerlendirmede buluna Frank Gill, "Şu anda Türkiye için en büyük soru işareti ülke içinde liraya olan zayıf güvenin nasıl tesis edileceğine dair belirsizlik. Şartlar değişmez ise Türk özel sektörü borç çevirmenin üstesinden gelebilecek gibi görünüyor. Lirada zayıflamanın devam etmesi Türk şirketleri ve buna bağlı olarak bankaları için çok, çok kötü haber olur" diye konuştu.



Türkiye'nin kredi notunun hali hazırda tehlikede olmadığını düşündüğünü ifade eden Gill, bununla birlikte Türkiye'nin bilançosunda genişlemenin devam etmesi halinde endişelerin artabileceğini vurguladı.



Gill ayrıca, lirada daha fazla sıkıntı yaşanmasının daha çok sayıda şirketin kredilerini geri ödemekte problem yaşamalarına neden olabileceğini ve Türkiye'nin sorunlu krediler için resmi tahminlerinin hali hazırda sistemdeki tüm problemli kredileri hesaba katmadığını da vurguladı.

TÜRKİYE'NİN IMF'YE İHTİYACI OLMAYACAK

Diğer taraftan, S&P Global Ratings analistlerinin Türkiye, Rusya, Orta ve Doğu Avrupa için görüşlerini yatırımcılarla paylaştıkları interaktif Web yayınında yapılan anket, katılımcıların Türkiye'nin bir IMF programı istemeyeceğine inandıklarını ortaya koydu.



S&P'nin interaktif Web yayınına katılanlara 3 seçenekli bir anket yöneltildi.



Katılımcıların yüzde 50,8'i "Türkiye ekonominin içinde bulunduğu durumun üstesinden gelecek bir yurt içi reform programı uygular ve bankaların yeniden finanse eder. IMF programına gerek duyulmaz" seçeneğine destek verdi.



Kur üzerinde daha fazla baskının kaçınılmaz olduğu ve Türkiye'nin yıl sonundan önce olmak üzere er ya da geç bir IMF programına ihtiyacı olacağı düşünenlerin oranı yüzde 34,4 olarak gerçekleşti.



Ekonominin hali hazırda dibe vurduğuna, bankaların yeterli tamponlarının bulunduğuna, demografinin güçlü olduğuna ve kısa vadede Türkiye'nin esnekliğinin, direncinin olduğundan küçük görüldüğüne inananların oranı yüzde 14,8 oldu.

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