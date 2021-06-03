Standard Chartered, Avrupalı yatırımcılar için kripto para platformu kuracak

İngiliz bankacılık devi Standard Chartered, İngiltere ve Avrupa'daki ​​​​kurumsal yatırımcılar için kripto para ticaret platformu başlatmayı düşündüğünü açıkladı.



Bu kapsamda, Standard Chartered’ın yenilik ve girişim birimi olan SC Ventures, Hong Kong tarafından düzenlenen kripto para borsası OSL’nin ana şirketi olan BC Group ile ortaklık kurdu.



Yapılan bu ortaklık ile SC Ventures ve BC Group, kurumsal yatırımcıları birbirine bağlamak ve Bitcoin, Ethereum gibi kripto para birimlerinde ticaret yapmalarına izin vermek için birlikte çalışacak. İki şirketin ortak girişiminin, düzenleyici onaylara tabi olarak 2021’in dördüncü çeyreğinde başlatılması hedefleniyor.



SC Ventures'in blockchain alanında yaptığı girişimler ile faaliyet alanlarını genişlettiği biliniyor.

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