JPMorgan CEO'sundan yatırımcılara uyarı: Bitcoin'den uzak durun

Amerikan bankacılık devi JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, yatırımcıların Bitcoin'e yatırım yapmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti.

NTV Haber 01.06.2021 - 12:31

JPMorgan CEO'sundan yatırımcılara uyarı: Bitcoin'den uzak durun

İlişkili Haberler

ABD'li banka JPMorgan bitcoin fonu kuracak

ABD'li banka JPMorgan bitcoin fonu kuracak

ABD Kongresi'nde düzenlenen bir oturumda temsilcilerin sorularını yanıtlayan JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in, herhangi bir varlık tarafından desteklenmediğini belirterek, "Hiçbir varlık tarafından desteklenmeyen bir şeyin, benim fikrime göre, hiçbir değeri yoktur.

Bireylere kişisel tavsiyem, bundan kaçınmalarıdır. Benim kişisel görüşüm, para veya altın gibi bir şey olmadığı yönünde. Alıcılar dikkatli olmalı" dedi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...