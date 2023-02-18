Şubat ayı mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarih verdi

Mazot gübre desteği ödemeleriyle ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Depremden etkilenen 10 il için ödemelerin nakit olarak yapılacağını duyuran Tarım ve Orman Bakanlığı, ödemelerin ne zaman yapılacağını açıkladı. Peki, şubat ayı mazot gübre desteği ne zaman yatacak?



MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?



Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamayla birlikte, şubat ayı mazot gübre desteği ödemeleri için tarih verdi.



Bakanlık açıklamasında, "2022'den itibaren aynı olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 10 ilimiz için nakit olarak ödenecektir.



Bu kapsamda toplam tutarı 2,8 milyar TL olan mazot ve gübre destekleri, Şubat ayı sonuna kadar çitçilerimizn hesaplarına yatırılacaktır." ifadelerine yer verdi.



Buna göre; Mazot gübre desteği ödemeleri şubat ayının sonuna kadar çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.