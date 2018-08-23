Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.



Süper Loto'nun 566'ncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 6, 20, 26, 42 ve 54 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 216 bin 679 lira 39 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 47 kişi 8 bin 54 lira 75'er kuruş, 4 bilen 2 bin 162 kişi 187 lira 85'er kuruş, 3 bilen 44 bin 312 kişi 15 lira 85'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.



Çekilişte, toplam 1 milyon 487 bin 50 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 75 bin 944 lira 20 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 600 bin 828 lira 78 kuruş kamuya aktarıldı.