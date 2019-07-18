Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 613. hafta çekilişi yapıldı.



Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 30, 36, 43, 47 ve 52 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun 613. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 911 bin 101 lira 70 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 59 kişi 12 bin 307 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 490 kişi 225 lira 45'er kuruş, 3 bilen 77 bin 142 kişi 17 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte, toplam 2 milyon 843 bin 677 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 2 milyon 2 bin 959 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 120 bin 440 lira 69 kuruş kamuya aktarıldı.