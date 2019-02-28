Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 593'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 10, 11, 22, 24, 42 ve 43 olarak belirlendi.



Süper Loto'nun 593'üncü hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 26 milyon 181 bin 291 lira ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 bilen 1 kişi 26 milyon 181 bin 291 lira, 5 bilen 95 kişi 11 bin 59 lira, 4 bilen 5 bin 742 kişi 196 lira, 3 bilen 126 bin 442 kişi 15 lira 40'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.



Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Muğla'nın Bodrum ilçesinden yatırdığı bildirildi.