Sürdürülebilir Gıda Zirvesi 18 Ekim'de başlıyor

Zirve T.C. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi katılımıyla gerçekleşecek.



Sürdürülebilirlik Akademisi ve TÜGİS tarafından her yıl Dünya Gıda Günü ile eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’ sekizinci yılında Gıda Sistemleri Dönüşümü sağlıklı gezegen sağlıklı insan için bir araya geliyor.



Önde gelen gıda markaları, girişimciler, yatırımcılar, kamu ve sivil toplum dahil değişimde kilit rol oynayan tüm paydaşların katılımıyla gerçekleşecek zirvede, sektörün karşı karşıya olduğu mevcut ve olası zorluklara karşı çözüm önerileri tartışılacak. Zirvede, sürdürülebilir tarım, iklim değişikliği, gıdada döngüsellik, dönüşüm için inovasyon, tedarik zinciri dayanıklılığı, gıda perakendeciliği & tüketici davranışları, gıda ekonomisi, bütüncül beslenme başlıkları altında sektör paydaşları karşılıklı görüş alışverişinde bulunacak.



Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nin öne çıkan konuşmacıları arasında; T.C. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi , TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş, Food Drink Europe Genel Müdürü Dirk Jacops, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu,Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sungur Bursa, Zintinus CEO’su Olaf Koch, Producers Trust Kurucu Ortak & CEO’su Keith Agoada, Aromsa Yönetim Kurulu Üyesi Melis Yasa, Sürdürülebilirlik Akademisi YK Üyesi Semra Sevinç, Yıldız Holding Kurumsal Strateji İş Geliştirme & MEA Başkanı Fezal Okur Eskil, Palsgaard Genel Müdürü Cengiz Altop, Schneider Electric Türkiye Ülke Müdürü İsmail Yamangil, T.C Tarım Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir,Tat CEO’su Evren Albaş, Ferrero Fındık Müdürü Bamsi Akın, TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Beraat Özçelik,BÜYEM Genel Müdürü Tamer Atabarut, Mérieux NutriSciences Türkiye Genel Müdürü Sabahnur Demirci, İpsos Türkiye CCO Yasemin Özen Gürelli, Balparmak Ar-ge ve Kalite Direktörü Emel Damarlı, Şef Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir, Sürdürülebilirlik Akademisi YK Üyesi Semra Sevinç



İş dünyasının desteği sürüyor



8. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nin ana sponsorları Aromsa, Yıldız Holding, Palsgaard.



Platin sponsorlar; Ferrero Fındık,Pınar, Schneider Electric.



Altın sponsorlar; Cargill, Haribo,Tat



Gümüş sponsorlar; Balparmak,Banvit,Golf,Herbalife Nutrition,İreks, Mérieux NutriSciences Türkiye,Metro,Modern Çikolata, Söke ve Şok.



Sürdürülebilir Gıda Zirvesi ana medya sponsoru NTV.



Sürdürülebilir Gıda Zirvesi ile ilgili detaylı bilgiye https://surdurulebilirgidazirvesi.com/ internet sitesi üzerinden erişebilir, program detaylarını takip edebilirsiniz.