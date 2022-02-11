Tarım Kredi'den gübreye indirim: Yüzde 30'a kadar düşecek

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 14 Şubat'tan itibaren kimyevi gübrelerde yüzde 30'a varan indirimler yapılacağını ve üre gübresinin 9 bin 200 lira, 20.20.0 gübresinin 6 bin 100 lira, çay gübresinin de 7 bin 500 liradan satılacağını bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 12:51

Tarım Kredi'den gübreye indirim: Yüzde 30'a kadar düşecek

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Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim

Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim

Kredi'den yapılan açıklamada, tarımsal üretimin devamlılığı açısından verimliliğin en önemli konulardan biri olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmek için verim ve kalitenin sürekliliğini sağlamanın büyük önem taşıdığının altı çizildi.

14 ŞUBAT'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başta kimyevi gübre olmak üzere tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artışlarından olumsuz etkilenen üreticilerimize üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla üretimi kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmaktadır.

Bu kapsamda, 14 Şubat 2022 itibarıyla kimyevi gübrelerde yüzde 30'a varan indirimler yapılmış olup, üre gübresi 9 bin 200 lira, 20.20.0 gübresi 6 bin 100 lira ve çay gübresi 7 bin 500 liradan satılacaktır.

Sürdürülebilir tarımsal üretim için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da daha güçlü bir şekilde üreticimizin yanında yer almaya devam edeceğiz."

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