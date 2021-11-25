Azotlu gübre kıtlığı uyarısı: Dünya genelinde gıda fiyatları son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı

DAHA AZ MISIR EKME ÖNERİSİ

Öte yandan, uzmanlara göre çiftçiler daha fazla soya fasulyesi ve daha az mısır ekerek gübre ihtiyaçlarını azaltabilirler, ancak veriler bunun tam tersini gösteriyor.

ABD Tarım Bakanlığı, ülkede mısır ekimlerinin 2021'de 93,3 milyon iken 2022'de 92 milyon akre düşeceğini tahmin ediyor.