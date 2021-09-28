TCMB Başkanı'ndan dolar vurgusu: Kurdaki yükselişin çoğu Fed'in kararından kaynaklandı

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, T24 ile gerçekleştirdiği görüşmede, faiz ve dolardaki yükselişe ilişkin görüşlerini aktardı.

Dolarda hızlı bir yükseliş için zemin olmadığını belirten Kavcıoğlu, kurdaki artışın çoğunun Fed'in kararları ve Powell'ın açıklamaları nedeniyle gerçekleştiği görüşünde. Faiz indirim kararı sonrasında Türkiye'den 2 milyar dolar civarında yabancı sermaye çıkışı olabileceğini kaydetti.

Başkan Kavcıoğlu, Fed'in bu yıl varlık azaltımına başlamayacağı görüşünü dile getirirken, rezervlere bu yıl 50 milyar dolar geleceğini, doların yükselmesi için bir sebep olmadığını aktardı. Ayrıca Kavcıoğlu, Türkiye'nin risk priminin yüksek seviyelerde olmasının haksız bir durum olduğunu söyledi.